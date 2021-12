Angesichts dessen, dass die EZB weiter Wertpapiere kaufen werde, während die FED ihre Käufe reduziere, halte Candriam europäische Anleihen für attraktiver als ihre Pendants aus den USA. Jedoch dürften die Anleiherenditen auch im Euroraum steigen - für die 10-jährige deutsche Anleihe habe Candriam ein Renditeziel von 0,2 Prozent gesetzt. Vorsicht sei dagegen bei Spreads europäischer Peripherieländer geboten: Hier seien viel gute Nachrichten bereits eingepreist.



Schwellenländer: Schlechte Nachrichten würden chinesische Wertpapiere attraktiv machen



Die Straffung der Geldpolitik in den USA bedeute meist Gegenwind für die Schwellenländer - und die Finanzmärkte hätten bereits begonnen, diese Entwicklung einzupreisen, während die meisten Zentralbanken Lateinamerikas und Osteuropas bereits ihre Geldpolitiken bereits straffen würden. Nachdem China 2020 als einziges G20-Land ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnet habe, sei sein Investmentumfeld im Jahr 2021 besonders schwierig geworden. Die Wachstumsdynamik habe nachgelassen, bedingt durch die Null-Covid-Strategie, Maßnahmen zur Eindämmung der Kohlenstoffemissionen und Maßnahmen zur Abkühlung des Immobilienmarktes. Zwar dürfte Peking die geld- und steuerpolitischen Lockerungsmaßnahmen verstärken, doch es gebe dennoch ein eindeutiges Risiko für einen Abwärtstrend.



Diese schlechten Nachrichten hätten die Finanzmärkte bereits eingepreist - und die Bewertungen in China würden zunehmend attraktiv aussehen. Zudem zeichne sich ab, dass Xi Jinping auf dem 20. Parteitag, der für Mitte Oktober 2022 geplant sei, eine dritte 5-jährige Amtszeit erhalten werde. Für Investoren dürfte das beruhigend wirken, denn das bedeute Kontinuität und Planungssicherheit.



Risiken für 2022: Die Gratwanderung der Zentralbanken



Zwei Risiken würden im Jahr 2022 zunehmen: Ein vorzeitiger Beginn der Zinserhöhungen seitens der FED und ein viel weniger günstiger Straffungszyklus. Einerseits würden die Zentralbanken der Industrieländer Gefahr laufen, der wirtschaftlichen Entwicklung hinterherzuhinken. Sollten die Inflationserwartungen nicht mehr fundiert sein, müssten sie möglicherweise aggressiv durchgreifen. Unternehmen und Verbrauchern bereite die Inflation bereits große Sorgen. Auch der Lohndruck müsse aufmerksam beobachtet werden, denn hier könnte ein Teufelskreis entstehen, der aus der kurzfristigen Inflation einen Dauerzustand machen könnte. Andererseits könnte eine aggressive Reaktion auf die möglicherweise vorübergehende Inflation die Konjunkturerholung gefährden. Vor dem Hintergrund der weltweit hohen Verschuldung von Staaten und Privatpersonen könnte sie eine abrupte Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auslösen. Es bleibe abzuwarten, ob sich die Geduld der Zentralbanken auszahle - und zu einem robusten Wachstum und finanzieller Stabilität führen werde.



Ein sehr hohes Risiko sehe Candriam zudem darin, dass die beispiellosen globalen fiskalischen und geldpolitischen Anreize, die den derzeit laufenden Wirtschaftsboom ausgelöst hätten, nicht mehr haltbar sein könnten. Alles zusammen könnte sich dann zu einem Hochinflationsboom und einem Einbruchzyklus entwickeln - und zu einer Double-Dip-Rezession führen. Dies sei allerdings nicht das Hauptszenario von Candriam. Candriam rechne im Jahr 2022 nicht mit einer Umkehrung der Kurve, denn Candriam sehe für eine Abflachung ausreichend Spielraum.



Investieren in Disruption und nachhaltigen Wandel



Zukunftsthemen würden auch weiterhin im Fokus bleiben. Candriam investiere in Unternehmen, die von langfristigen Trends profitieren und diese vorantreiben würden. Dazu würden Gesundheitsdienstleister, Unternehmen, die ihren Übergang zur Dekarbonisierung beschleunigen, Abfall minimieren und die Mobilitätsrevolution vorantreiben sowie auf disruptive Technologien setzen würden, zählen.



Im Allgemeinen stehe Nachhaltigkeit im Mittelpunkt - schon immer, aber ganz besonders in der Zeit, in der wir nach der Pandemie in die neue Normalität eintreten würden. Als verantwortungsbewusste Anleger sehe sich Candriam in der Pflicht, den Übergang zu einer gerechten und integrativen Energiewende zu erleichtern, zu beschleunigen und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen. Nachhaltigkeit sei ein wichtiger Faktor für die Anlageperformance - und aktives Management werde bei der Auswahl von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle einen positiven Beitrag zur Welt von morgen leisten würden, entscheidend sein. (13.12.2021/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Ein Jahr nach der Entdeckung von Anti-Covid-Impfstoffen haben die Finanzmärkte die Pandemie bereits hinter sich gelassen, so Vincent Hamelink, Chief Investment Officer (CIO), und Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Die Wirtschaft jedoch nicht, wie zahlreiche Störungen der Lieferketten auf den Arbeits- und Rohstoffmärkten belegen würden. Dennoch dürfte sich die starke wirtschaftliche Entwicklung fortsetzen. Candriam gehe davon aus, dass alle Industriestaaten bis Ende nächsten Jahres wieder vorpandemische Produktionsniveaus erreichen würden und die starke Wirtschaftsleistung bis ins Jahr 2022 anhalte, mit einem Wachstum von rund 4 Prozent sowohl in den USA als auch im Euroraum. Einige Schwellen- und Entwicklungsländer würden dagegen weiterhin unter Produktionsverlusten leiden. Darüber hinaus dürften die Arbeitsmärkte den Produktionszahlen hinterherhinken, da die Beschäftigung weltweit voraussichtlich nur zwei Drittel seines Niveaus vor der Pandemie erreichen werde.Die starke Nachfrage, die durch die aufgestauten Ersparnisse und die Erholung nach der Pandemie angezogen habe, stehe Engpässen in der Versorgungskette gegenüber. Das führe zu einem Preisanstieg. Die Inflation dürfte zumindest in den Wintermonaten sehr hoch bleiben und auch länger anhalten, als der Begriff "vorübergehend" möglicherweise suggeriere. Doch auch sie werde vorbeigehen. Candriam rechne damit, dass die Inflationserwartungen im Jahr 2022 ihren Höchststand erreichen würden. Dabei dürften die Inflationsängste in der ersten Jahreshälfte 2022 jedoch schwanken und die Geduld der Zentralbanken auf die Probe stellen.USA: Zwei Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 2022Die US-Notenbank FED habe zwei Hauptziele: die Inflation bei einem Durchschnittswert von 2 Prozent zu halten und gleichzeitig Vollbeschäftigung anzustreben. Das bedeute sie könne ein Überschießen der Inflation hinnehmen, solange es auf dem Arbeitsmarkt keine Vollbeschäftigung gebe - und davon seien die USA im Moment weit entfernt. FED-Chef Jerome Powell rechne zudem nicht mit einer anhaltend hohen Inflation, sondern gehe davon aus, dass diese sich bis Ende 2022 auf einem Niveau von 2,2, Prozent einpendele. Deswegen plane die FED, ihre Wertpapierkäufe zu reduzieren und sie bis Mitte 2022 einzustellen, um dann mit der Anhebung der Leitzinsen zu beginnen.Euroraum: Zinsschritte nicht vor Mitte 2023Der Euroraum sei von der Vollbeschäftigung sehr weit entfernt und die Europäische Zentralbank (EZB) rechne mit einer zusätzlichen kurzfristigen Inflation im Jahr 2022, bevor die Teuerung 2023 wieder unter das 2-Prozent-Ziel sinke. Deswegen dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre lockere Geldpolitik beibehalten - eine Anhebung des kurzfristigen Zinssatzes vor Mitte 2023 sei höchst unwahrscheinlich. Zwar ende im März das Programm für die Pandemie-Notkäufe (PEPP), doch andere flexiblere Wertpapierkaufprogramme dürften an ihre Stelle treten, um den Übergang zu erleichtern. Auch hier stelle sich angesichts der Teuerungsraten von 4 Prozent im Verbraucherpreisindex die Frage nach möglichen unerwarteten Zinserhöhungen im Jahr 2022. Diese Aussicht habe Christine Lagarde in der jüngsten Mitteilung über den geldpolitischen Beschluss der EZB jedoch zurückgewiesen.