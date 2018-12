Des Weiteren seien die Bewertungen in Europa sehr viel attraktiver geblieben als in den USA. Die Unternehmen der Region seien zuletzt zu historischen Bewertungsabschlägen gegenüber ihren Pendants auf der anderen Seite des Atlantik gehandelt worden. So habe sich beispielsweise das rückblickende Kurs/Gewinn-Verhältnis in Europa allein in den letzten beiden Jahren halbiert, obwohl die Gewinne je Aktie zweistellig gestiegen seien.



Die Experten von Franklin Templeton sind der Ansicht, dass die Underperformance Europas teilweise auf wahrgenommene politische Risiken zurückzuführen ist, die insbesondere mit den Handelsspannungen, dem Brexit und der Lage in Italien zusammenhängen. Letzten Endes dürften diese Situationen ihrer Einschätzung nach jedoch jeweils ohne eine wesentliche Störung der globalen und europäischen Finanzmärkte beigelegt werden.



Die Experten würden davon ausgehen, das sich im Handelsstreit der USA mit China letzten Endes Pragmatismus durchsetzen sollte. Die beiden Seiten scheinen zwar weit voneinander entfernt zu sein, die Experten von Franklin Templeton glauben jedoch, dass sich die Trump-Regierung früher oder später auf eine Einigung einlassen wird. Die Beilegung dieses Konflikts sei für europäische Unternehmen wichtig, da sie stark auf den Export in die USA und Asien angewiesen seien.



Auch wenn in den Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union (EU) über die Bedingungen für den Austritt des Landes aus der Union zuletzt ein Durchbruch erzielt worden sei, dürfte die Unsicherheit nach Einschätzung der Experten hoch bleiben. Daher seien sie bezüglich des britischen Marktes weiterhin vorsichtig, insbesondere was inländisch orientierte Unternehmen anbelange. Sie würden den Markt während dieses laufenden Brexit-Prozesses als eine "Sondersituation" betrachten, die Anlegern mit dem richtigen Ansatz, Risikotoleranz und einem angemessenen Zeithorizont potenzielle Chancen eröffne.



In Italien gestalte sich die Lage ein bisschen schwieriger, insbesondere in Anbetracht der jüngsten Haushaltsverhandlungen zwischen der populistischen Regierung des Landes und der EU. Mit der vorgeschlagenen Anhebung seiner defizitfinanzierten Ausgaben zur Ankurbelung des Wachstums verstoße Italien gegen einige der Haushaltsvorschriften der EU.



Trotz der jüngsten Rhetorik glauben die Experten von Franklin Templeton allerdings nicht, dass dies zu einem Bruch zwischen Italien und Brüssel führen wird. Auf Basis der jüngsten Meinungsumfragen würden sie davon ausgehen, dass die meisten Italiener einen Verbleib des Landes im Währungsblock bevorzugen würden. Zudem würden sie kaum wirtschaftliche Argumente für eine Abspaltung sehen. Ganz im Gegenteil: Dank des starken Exportwachstums im dominanten Fertigungssektor im Norden des Landes genieße Italien sowohl einen Leistungsbilanz- als auch einen Handelsüberschuss, was nahe lege, dass es kaum Grund für eine wettbewerbsförderliche Abwertung der Währung gebe Darüber hinaus seien die Kreditkosten Italiens dank seiner Mitgliedschaft in der Eurozone sehr viel niedriger geblieben, als sie es wären, wenn das Land dieser Gruppe nicht angehören würde. Die italienische Politik könnte zwar auch weiterhin turbulent bleiben, nach Einschätzung der Experten dürfte dies jedoch keine gravierende politische Krise in Europa auslösen.



Sobald sich die Anleger bezüglich der politischen Verwerfungen und der Unsicherheit wieder beruhigt haben, dürften Fundamentaldaten aus Sicht der Experten von Franklin Templeton wieder wichtig werden, während der Zyklus in eine reifere Phase eintritt. Und da das Gewinnwachstum und die Marktbewertungen in Europa ihrer Ansicht nach im Vergleich zu anderen Regionen attraktiv seien, würden sie Potenzial für eine Erholung im Laufe des kommenden Jahres sehen. (Ausgabe Dezember 2018) (04.12.2018/ac/a/m)





