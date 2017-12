Auf beiden Seiten des Atlantiks halte sich der Inflationsdruck bei weiter maßvollen Lohnabschlüssen vorläufig in engen Grenzen. Auch die Globalisierung und der Aufstieg der Roboter würden den Lohnanstieg dämpfen. Allerdings werde die Inflation 2018 etwas anziehen. Die normale konjunkturelle Dynamik werde langsam wieder einsetzen, in den USA eher als in Europa und Japan. Eine unerwartet hohe Lohninflation in den USA könnte die US-Notenbank FED zwingen, die Konjunktur vorzeitig abzuwürgen. Dies sei - neben einigen politischen Themen - das größte Risiko für den Ausblick 2018.



Die geldpolitische Wende schreite langsam voran. Um US-Präsident Trumps Fiskalstimulus abzufedern, werde die FED 2018 ihre Leitzinsen vermutlich viermal um je 25 Basispunkte anheben. Die Europäische Zentralbank werde im September 2018 ihre bereits reduzierten Anleihekäufe einstellen und ab Frühjahr 2019 ihre Zinsen erhöhen.



In China würden die Analysten weiter erhebliche langfristige Risiken sehen, die sich aus einem übermäßigen Kreditwachstum ergeben würden. Allerdings bemühe sich die Regierung mit gewissem Erfolg, die Probleme einzugrenzen. Eine akute Krise zeichne sich nicht ab.



Aktien würden im Vergleich zu Staatsanleihen attraktiv bleiben. Korrekturen seien wahrscheinlich, ein echter Bärenmarkt für Aktien aber nicht. Regional würden die Analysten mehr Potenzial im Euroraum und in den Schwellenländern als in den USA und Großbritannien sehen.



Solides Wachstum und eine etwas höhere Inflation in der Eurozone und den USA sollten die Anleiherenditen langsam steigen lassen, mit den üblichen Schwankungen. (28.12.2017/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach Jahren verhaltener Zuwächse hat die Weltkonjunktur 2017 an Fahrt aufgenommen, so Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg.2018 erwarte Schmieding für nahezu die gesamte westliche Welt ein kraftvolles und breit abgestütztes Wachstum deutlich oberhalb des langfristigen Trends. Erst komme die Party, dann der Kater. Obwohl die Gefahren zunehmen würden, dass die Konjunktur zu heiß laufen könnte, zeichne sich dies für 2018 noch nicht ab. Nach Jahren verhaltener Zuwächse bei Löhnen und Krediten spreche die Ausgangslage stattdessen dafür, dass die Weltwirtschaft noch mindestens zwei gute Jahre genießen könne, bevor sich Übertreibungen aufgebaut hätten, die in einer Rezession bereinigt werden müssten.In den USA würden die Republikaner im Kongress sowie Präsident Trump mit ihrem Fiskalpaket zur Party auf Kosten künftiger Steuerzahler einladen. Die Analysten würden damit rechnen, dass sich das Wachstumstempo in den USA auf 2,9% im Jahr 2018 beschleunigen werde, bevor es anschließend wieder etwas ruhiger werden könnte.