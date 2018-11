Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,58 Euro -7,46% (14.11.2018, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,50 Euro -6,46% (14.11.2018, 15:54)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,42 CAD -3,66% (14.11.2018, 15:54)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (14.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Mark Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mark Bottomley von Canaccord Genuity die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) weiterhin spekulativ zu kaufen.Aurora Cannabis Inc. habe mit dem Bericht zum dritten Quartal auf der Umsatzebene besser abgeschnitten als angenommen. Der Umsatztrend des Unternehmens sei im Vergleich der großen kanadischen Produzenten am stärksten. Dafür seien aber auch die Ausgaben deutlich gestiegen. Aufgrund des Aufbaus der Aktivitäten rund um den privaten Konsum von Cannabis sollte der Cash Burn in den kommenden Quartalen im Zuge steigender Umsätze erheblich nachlassen, so die Einschätzung der Analysten von Canaccord Genuity.Wegen der zahlreichen Übernahmen sollten Anleger bei Aurora Cannabis auf eine reibungslose Integration der verschiedenen neuen Assets achten.Analysten Mark Bottomley bestätigt das Kursziel für die Aurora Cannabis-Aktie von 13,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: