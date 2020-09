NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,17 USD -29,37% (23.09.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,90 CAD -29,09% (23.09.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (24.09.2020/ac/a/n)



Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche von einem Trauerspiel bei Aurora Cannabis. Der Megatrend in der Cannabis-Branche sei mittlerweile ein Flop. Gestern habe die Aurora Cannabis-Aktie nach katastrophalen Zahlen 29% verloren. Der Börsenexperte spreche von 75 Mio. CAD Umsatz und 1,9 Mrd. CAD Verlust wegen Abschreibungen auf den Goodwill bei Übernahmen. Man sollte die Aurora Cannabis-Aktie vergessen und links liegen lassen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.09.2020)