Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,3125 EUR +3,02% (15.10.2019, 15:39)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,86 CAD -2,02% (11.10.2019, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (15.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Bei den Aktien der Cannabis-Unternehmen habe sich am Montag der Ausverkauf fortgesetzt. Gründe für die schwache Entwicklung seien zum einen die Umsatzwarnung von HEXO gewesen, zum anderen die Angst vor den Quartalszahlen von Aphria, die am heutigen Dienstag erwartet würden. Zuletzt habe HEXO den Markt mit einer Umsatzwarnung geschockt.Es bleibe spannend, welches Signal Aphria am heutigen Nachmittag senden werde. Zuletzt habe sich Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co zumindest vorsichtig optimistisch geäußert. Auf Sicht der kommenden zwölf Monate dürfte sich bei den Kursentwicklungen die Spreu vom Weizen trennen, so Bennett. Unternehmen mit Schritten in Richtung Profitabilität dürften belohnt werden. Bennett zähle Aphria zu den Anlagefavoriten. Auch "Der Aktionär" empfehle, die Aktien von Aphria, aber auch Aurora Cannabis und Canopy Growth genau im Auge zu behalten. Mittlerweile sei viel Negatives eingepreist. Vor einem Einstieg sollte aber ein klares positives Signal abgewartet werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:3,51 USD -4,62% (14.10.2019, 22:00)