Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,47 EUR +5,09% (04.10.2018, 14:16)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

12,55 CAD +5,20% (03.10.2018, 23:39)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (04.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.In 13 Tagen sei es soweit: Dann werde Marihuana in Kanada legal. Im Konkreten dürfe jeder volljährige Kanadier 30 Gramm Marihuana mit sich führen. Im Vorfeld der Legalisierung, die Premierminister Justin Trudeau vorangetrieben habe, würden Cannabis-Unternehmen wie Pilze aus dem Boden schießen - mit teils absurden Bewertungen.Aurora Cannabis zähle für den AKTIONÄR nach wie vor zu den großen Favoriten. Aufgrund der hohen Kapazitäten komme Aurora Cannabis für einen großen Deal mit einem führenden Getränke- oder Zigaretten-Produzenten infrage.Bei größeren Kursrücksetzern können spekulativ ausgerichtete Investoren weiter Long-Positionen bei der Aurora Cannabis-Aktie eingehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: