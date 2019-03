Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (29.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Marihuana-Aktie habe in den vergangenen Tagen ordentlich korrigiert. Vom Hoch Mitte März bei 13,67 CAD sei es zeitweise auf bis 11,26 CAD abwärts gegangen. Das entspreche einer Korrektur von 17,6 Prozent. Was auf den ersten Blick dramatisch aussehe, sei bei einem weiteren Blickwinkel aber keineswegs so schlimm. Einerseits sei die Korrektur im Zuge der allgemeinen Marktschwäche vollzogen worden, andererseits sei die Aktie zuvor extrem stark gestiegen. Aurora Cannabis habe dabei von zwei Dingen profitiert: Zum einen von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Cowen Equity Research, zum anderen vom Einstieg des US-Milliardärs Nelson Peltz als strategischen Berater bei Aurora. Zuletzt habe der Titel die wichtige Unterstützung bei elf Kanadische Dollar erfolgreich verteidigen können - ein absolut positives Signal. Zum Wochenschluss lege die Aurora Cannabis-Aktie im frühen Handel an der Heimatbörse leicht zu.Aurora sei im Bereich der Entwicklung der Produktionskapazitäten in den nächsten Jahren absolut führend am Markt. Einschließlich des kanadischen Inlandsmarktes sei Aurora in zwei Dutzend Ländern vertreten. Komme es in den kommenden Monaten und Jahren außerhalb von Kanada zu weiteren Legalisierungsbestrebungen, sei das Cannabis-Unternehmen in jedem Fall stark positioniert.Zuletzt habe Aurora und die hundertprozentige Tochter CanniMed Therapeutics 78 medizinische Cannabisprodukte mit "product information numbers" (PINs) versehen, um den Versicherungsschutz für ihre kanadischen Patienten zu vereinfachen. "Dies sind großartige Neuigkeiten für Versicherungsgesellschaften, Arbeitgeber und vor allem für unsere Patienten", so Aurora-Vorstandsvorsitzender Terry Booth. "Durch die Einführung von PINs für medizinische Cannabisprodukte kann der Antragsprozess zukünftig wie aus einem Guss vonstattengehen. Die Versicherungsunternehmen können diese Produkte in ihre Formulare aufnehmen und Patienten und Arbeitgebern ein vereinfachtes Verfahren für die Erledigung von Ansprüchen zur Verfügung stellen. Dies ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung des Patientenzugriffs."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: