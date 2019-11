Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,019 EUR -6,26% (14.11.2019, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,2859 USD -7,44% (14.11.2019, 15:46)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,37 Kanadische Dollar -6,82% (14.11.2019, 15:46)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (14.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Charts der Cannabis-Unternehmen würden ein düsteres Bild zeigen. Die Werte hätten in den letzten Monaten massiv an Wert verloren. Derzeit seien zumindest bei einigen Titeln erste Stabilisierungsversuche beobachten. Für eine Trendwende wären positive News, sei es von der Zahlenseite oder auch von der Kooperations- oder Übernahmeseite, wichtig.Der nächste wichtige Termin von der Zahlenseite warte schon am heutigen Nachmittag. Dann werde Aurora Cannabis die Ergebnisse für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2019/2020 veröffentlichen. Ob hier jedoch bereits mit einer großen positiven Überraschung gerechnet werden könne, sei fraglich. Allerdings sei die Marktstimmung mittlerweile so negativ, dass auch kleinere positive Signale durchaus gut aufgenommen werden dürften. Wichtig wäre zumindest, wenn Aurora Cannabis Positives von der Liquiditäts-Seite berichten könne. Das Unternehmen habe zuletzt die enorm hohe Cash-Burn-Rate belastet.Analysten würden bei den Aurora-Zahlen einen Gewinn je Aktie von 5 Kanada-Cent erwarten. Der Umsatz werde bei 90,6 Millionen Kanadischen Dollar erwartet, was mehr als einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreswert bedeuten würde.Aurora Cannabis werde seine Zahlen nach Börsen-Eröffnung in Kanada veröffentlichen. Man dürfe gespannt sein, ob das Unternehmen für ein positives Signal im Sektor sorgen könne. Langfristig bleibt die Aurora Cannabis-Aktie ganz klar hochinteressant, aber derzeit ist es wichtig, dass sie einen tragfähigen Boden ausbilden kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: