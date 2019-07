NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Gerade sei die Marihuana-Aktie dabei gewesen, sich wieder etwas zu erholen. Nach drei Tagen mit einem positiven Vorzeichen sei es am Donnerstag an der Heimatbörse in Toronto wieder abwärts gegangen - und das deutlich. Die Aurora Cannabis-Aktie sei mit einem Minus von 6,5 Prozent auf 9,05 CAD aus dem Handel gegangen. Grund sei eine Abstufung durch die Analysten der Bank of America Merrill Lynch gewesen. Die Analysten hätten ihr Votum für den Titel von bisher "buy" auf "neutral" gesenkt und das Kursziel von bislang 10 auf 8 USD, umgerechnet knapp 10,50 CAD, reduziert.DER AKTIONÄR habe bereits am Donnerstag gewarnt, dass es für eine Entwarnung bei der Aurora Cannabis-Aktie noch zu früh sei. Durch den jüngsten massiven Kursrückgang sei der kanadische Titel nicht nur an der 200-Tage-Linie nun wieder nach unten abgeprallt, auch das jüngst markierte Zwischentief im Juli bei 8,62 CAD rücke wieder in bedrohliche Nähe.Weiter gelte: Positives Signal abwarten! Langfristig bleibt ganz klar positiv, dass sich Aurora Cannabis mit seiner expansiven Strategie eine starke Position am Markt gesichert hat, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:6,26 EUR +1,46% (19.07.2019, 08:41)