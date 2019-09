Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (26.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktien der Cannabis-Unternehmen könnten endlich einmal wieder mit größeren Kursgewinnen aufwarten. Das US-Repräsentantenhaus habe mit überwältigender Mehrheit für die Verabschiedung des SAFE Banking Acts gestimmt. Dieser ermögliche staatlich zugelassenen Cannabis-Firmen den uneingeschränkten Zugang zu Banken und anderen Finanzdienstleistungen. Zudem könnten Verbraucher zukünftig beim Kauf von Cannabis Kredit- und Debitkarten verwenden. Bislang seien Banken Gefahr gelaufen, strafrechtlich verfolgt zu werden.Positive Nachrichten kämen auch aus Australien. In der Hauptstadt Canberra sei es ab dem kommenden Jahr erlaubt, Cannabis zu besitzen, zu konsumieren und anzubauen. Das entsprechende Gesetz sei nun verabschiedet worden. Ab dem 31. Januar dürften alle Über-18-Jährigen bis zu 50 Gramm Cannabis besitzen.Noch seien die Aktien der Cannabis-Unternehmen charttechnisch massiv angeschlagen. Die jüngsten Nachrichten seien allerdings ein klares positives Signal. In den kommenden Monaten und Jahren könnten weitere wichtige Legalisierungsschritte folgen. Ein Paukenschlag wäre natürlich die Komplettlegalisierung in den USA. Anleger sollten den Markt genau beobachten. Drehte die Stimmung am Cannabis-Markt ins positive könnten die stark überverkauften Aktien wie Aurora Cannabis schnell wieder deutlich zulegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:4,76 USD 0,00% (26.09.2019, 0:30)