Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (15.05.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Noch im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal (per Ende März 2019) hätten sich die Anleger euphorisch gezeigt. Am heutigen Mittwoch stehe das Papier des kanadischen Unternehmens aber bereits wieder unter Druck. Grund sei, dass Aurora Cannabis die Erwartungen der Analysten nicht habe erfüllen können.Am Freitag sei der Aurora Cannabis-Aktie der Rebound. Am gestrigen Dienstag habe das Papier an der Heimatbörse in Toronto deutlich zulegen können. Aus langfristiger Sicht habe die Aurora Cannabis-Aktie ein interessantes Einstiegsniveau erreicht. Positiv sei nicht zuletzt der hohe Cash-Bestand von mehr als 2,4 Mrd. CAD (Kanadische Dollar) zum Ende des ersten Quartals. Das Unternehmen habe also genügend Spielraum, um weiter zu expandieren. Investierte Anleger könnten weiter mit einem Stopp bei 6,40 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,279 EUR -2,83% (15.05.2019, 15:25)