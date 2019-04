Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Aurora Cannabis habe den Grundstein für eine weitere Kapitalmaßnahme gelegt. Wie das Unternehmen zuletzt gemeldet habe, wolle man sich die Option auf eine Milliarde Kanadische Dollar (rund 750 Millionen US-Dollar) sichern. Die entsprechenden Papiere seien bereits bei den Behörden eingereicht worden. Der Vorstandsvorsitzende der Kanadier habe in einer Erklärung gesagt, dass das Unternehmen keine unmittelbaren Pläne habe, das neue Kapital zu beschaffen, aber bereit sein wolle, wenn der Zeitpunkt gekommen sei. "Wir haben diese Option als vorsichtige und langfristige strategische Maßnahme gewählt, um uns den Zugang zu Wachstumskapital flexibel zu gestalten, falls dies erforderlich ist, um unsere globale Expansions- und Kooperationsstrategie fortzusetzen", so Singer weiter."Mit unserer kürzlich erfolgten Notierung an der NYSE (New York Stock Exchange), unserer erfolgreichen Finanzierung im Januar 2019, die von institutionellen US-amerikanischen Anlegern angeführt wurde, und der Zusammenarbeit mit Nelson Peltz, um mögliche Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden, ist das Filing für uns eine natürlich Entwicklung, um schnell zu einem globalen und profitablen Unternehmen heranzureifen."Per Ende 2018 verfüge Aurora Cannabis über liquide Mittel in Höhe von 88 Millionen Kanadischen Dollar. Im Vergleich zum 30. September 2018, als noch 147 Millionen Kanadische Dollar ausgewiesen worden seien, sei dies ein deutlicher Rückgang.Der Aktie habe die Ankündigung jedoch einen kleinen Dämpfer versetzt. Anleger würden, durchaus berechtigt, eine weitere Verwässerung befürchten. Bereits die jüngste Übernahme von Whistler Medical Marijuana seien mithilfe der Ausgabe neuer Aktien bezahlt worden. Diesen Faktor sollte man als Anleger sicher nicht außer Acht lassen. Allerdings habe sich das Unternehmen durch seine konsequente Akquisitionsstrategie auch eine enorm starke Position gesichert, um vom zukünftigen Cannabis-Boom überproportional profitieren zu können. Zudem dürfe man gespannt sein, welche Deals der neue Berater Nelson Peltz einfädeln könne.Die jüngste Konsolidierung ist durchaus noch einmal eine interessante Kaufchance, so Marion Schlegel. Für konservativer ausgerichtete Anleger empfehle "Der Aktionär" weiterhin die Aktie von Canopy Growth zum Kauf. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link