NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,26 USD +3,81% (21.11.2018, 17:48)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (21.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktien aus dem Cannabis-Sektor stünden derzeit unter Druck. Nicht nur das schwache Marktumfeld setze den Aktienkursen zu. Nach der Legalisierung von Marihuana in Kanada Mitte Oktober sei die Luft aus dem gesamten Cannabis-Sektor raus. Die mittel- und langfristigen Aussichten für Aurora Cannabis würden aber weiterhin gut bleiben. Kurzfristig müssten sich die Anleger jedoch an eine volatile Kursentwicklung gewöhnen und einfach geduldig bleiben, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.11.2018)Das vollständige Interview mit Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:5,51 EUR +3,77% (21.11.2018, 18:02)TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:8,31 CAD +3,49% (21.11.2018, 17:48)