Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,247 EUR -5,18% (18.07.2019, 16:36)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,03 USD -5,13% (18.07.2019, 16:22)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,17 CAD -5,27% (18.07.2019, 16:23)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (18.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nachdem die Marihuana-Aktien in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten seien, zeichne sich in der laufenden Woche eine deutliche Erholungsbewegung ab. Auch am Mittwoch sei es vor allem bei den Aurora Cannabis und Canopy Growth (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA) weiter deutlich aufwärts gegangen: Aurora sei mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 9,68 CAD aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto gegangen. Die Aktie von Canopy Growth habe 2,4 Prozent auf 47,69 CAD zugelegt.Aus charttechnischer Sicht könne jedoch noch keine Entwarnung gegeben werden. Beide Titel würden sich noch im kurzfristigen Abwärtstrend befinden und auch die 200-Tage-Linie warte noch als Widerstand. Bei Aurora Cannabis sei der GD200 allerdings inzwischen schon fast wieder zum Greifen nahe. Ein Anstieg darüber wäre ein wichtiges positives Signal.Aurora Cannabis habe in der laufenden Woche mit mehreren guten News auf sich aufmerksam machen können. Einerseits habe Aurora zwei Lizenzen für Outdoor-Liegenschaften in Kanada vom dortigen Gesundheitsministerium (Health Canada) erhalten. Es handle sich dabei um Aurora Valley in Westwold, Britisch Columbia, und Aurora Eau in Lachute, Quebec. Die beiden neuen Standorte sollten zu Forschungszwecken genutzt werden, um eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Produktion im Freien voranzutreiben.DER AKTIONÄR bleibe weiterhin optimistisch, was die langfristigen Chancen bei den Cannabis-Aktien angehe. Canopy Growth und Aurora Cannabis bleiben die Basis-Investments, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Noch hätten beide Werte allerdings kein charttechnisches Kaufsignal liefern können. (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: