TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,42 CAD -12,22% (22.10.2018, 23:39)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,69 USD -12,80% (22.10.2018, 21:59)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (23.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aufwärtsbewegung bei Cannabis-Aktien habe am Montag einen deutlichen Dämpfer erlitten. Meist in zweistelligen Prozentwerten sei es bei den Titeln nach unten gegangen. So habe Aurora Cannabis 12,2% verloren. Dies hae sicherlich mehrere Gründe. Zum einen seien die Cannabis-Werte in den vergangenen Wochen enorm stark gestiegen, zum anderen sei wohl nach dem heiß ersehnten Termin, die vollständige Legalisierung von Cannabis in Kanada am 17. Oktober, erst einmal die Luft raus. Zudem dürfte wohl auf die Stimmung gedrückt haben, dass es im Zuge der Cannabis-Legalisierung bei den Käufen im ganzen Land zu Engpässen und logistischen Problemen gekommen sei.Die Korrektur im Zuge der Gewinnmitnahmen bringe den gesamten Cannabis-Sektor wieder auf ein attraktiveres Bewertungsniveau. Der Cannabis-Trend habe gerade erst begonnen, auch wenn sicher noch einige Zeit vergehen dürfte. Für Aurora Cannabis stehe zudem heute ein wichtiger Termin auf dem Programm. Das Unternehmen werde ab heute auch an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. Dies dürfte viele neue Investoren auf das kanadische Unternehmen aufmerksam werden lassen.Aus charttechnischer Sicht sei trotz der jüngsten Korrektur das charttechnische Bild weiter intakt. Wichtige Unterstützung biete die 200-Tage-Linie, die bei knapp 10 CAD (kanadischer Dollar) verlaufe. Anleger könnten versuchen, mit Abstauberlimits noch ein paar günstige Stücke zu ergattern. Langfristig bleibe die Aurora Cannabis-Aktie einer der Favoriten des "Aktionärs", so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,46 EUR -1,58% (23.10.2018, 10:18)