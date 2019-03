Börse Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,90 EUR +1,83% (19.03.2019, 15:24)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,96 EUR +2,05% (19.03.2019, 15:40)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,39 CAD +0,98% (19.03.2019, 15:39)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Was für eine Entwicklung: Die Aktie von Aurora Cannabis kenne seit dem Ausbruch über den wichtigen charttechnischen Widerstand bei 11 CAD (Kanadischer Dollar) nahezu kein Halten mehr. Auch am heutigen Dienstag könne das Papier erneut 1,8% zulegen auf 13,50 CAD. Nun steuere es geradewegs auf das Hoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 16,24 CAD zu. Dies sei gleichzeitig auch der nächste große Widerstand. Die derzeitige Stärke sei derweil nicht verwunderlich. Während andere Cannabis-Aktien sich in den vergangenen Monaten bereits enorm stark entwickelt hätten, habe die Aktie von Aurora Cannabis seitwärts tendiert. Dementsprechend habe das Papier nach dem jüngsten Ausbruch nun genügend Power.Beflügelt worden sei der Wert zuletzt von zwei Dingen: Zum einen der massiven Kaufempfehlung aus dem Hause Cowen Equity Research, zum anderen der Einstieg des US-Milliardärs Nelson Peltz als strategischer Berater bei Aurora. Der erste deutliche Kursschub sei zu verzeichnen gewesen, als Cowen ein Kursziel von 14 Kanadischen Dollar und ein "Outperform"-Rating für die Aktie von Aurora ausgegeben habe. Sowohl im Hinblick auf Marktanteile als auch die Profitabilität dürfte das Unternehmen Maßstäbe setzen, so die Analystin Vivien Azer. Sie gehe davon aus, dass Aurora schon bald den Sprung in die Gewinnzone schaffen werde.Der Ausbruch bei der Aktie sei schließlich gelungen, als die Zusammenarbeit mit Peltz bekannt geworden sei. Aurora wolle mit dem Hedgefonds-Manager zusammenarbeiten, um gemeinsam mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente auszuloten, heiße es vonseiten des Unternehmens. Peltz werde Aurora zudem bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, so Aurora weiter. Möglicherweise gelinge es Peltz auch einen hochkarätigen Partner bei Aurora an Bord zu holen. Dies würde die Aktie für Anleger noch attraktiver machen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt ganz klar weiter an Bord zu bleiben, die Position aber mit einem auf 6,40 Euro nachgezogenen Stopp abzusichern. (Analyse vom 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: