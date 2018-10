TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,97 CAD +3,51% (30.10.2018, 22:39)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,09 USD +3,05% (30.10.2018, 21:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (31.10.2018/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Unternehmens sei im Zuge der Korrektur an den Märkten und insbesondere im Cannabis-Sektor stark unter Druck geraten. 55% habe die Aurora Cannabis-Aktie seit dem Hoch Mitte Oktober mittlerweile verloren. Zum einen sei die Luft nach dem 17. Oktober, dem Datum der vollkommenen Legalisierung von Cannabis in Kanada, erst einmal raus gewesen, weswegen v.a. bei den zuvor gut gelaufenen Werten Gewinnmitnahmen einsetzten. Zum anderen hätten Lieferengpässe der Branche in Kanada auf die Stimmung gedrückt.Bei Aurora Cannabis hätten die Investoren wohl zudem die Geduld verloren, da immer noch kein größerer Deal bekannt gegeben worden sei. Bereits im September habe es Gerüchte gegeben, dass möglicherweise der US-Getränkegigant Coca-Cola Interesse an Geschäften mit den Kanadiern habe. An der fundamental starken Positionierung im Sektor von Aurora Cannabis Cannabis habe dies allerdings nichts geändert, weswegen Anleger aktuell noch einmal die Chance hätten, zu einem äußerst günstigen Kurs bei der Aktie zuzugreifen. Aus charttechnischer Sicht warte bei knapp 10 CAD (kanadischer Dollar) mit der 200-Tage-Linie eine wichtige Hürde, die es schnell zurückzuerobern gelte, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:5,48 EUR +2,24% (31.10.2018, 08:44)