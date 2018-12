NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (13.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie zeige sich weiterhin sehr stark. Das Papier des kanadischen Unternehmens profitiere von den jüngsten Nachrichten. So sei Aurora Cannabis ein wichtiger Deal in Mexiko gelungen: Die Kanadier hätten angekündigt, den mexikanischen Arzneimittelhersteller und -händler Farmacias Magistrales zu übernehmen.Aurora Cannabis bleibe ganz klar einer der Favoriten des "Aktionär"im Sektor. Aus charttechnischer Sicht sei der Sprung über die aktuell im Bereich von 9 CAD (Kanadischer Dollar) verlaufende 200-Tage-Linie wichtig, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:5,38 EUR +2,67% (12.12.2018, 22:26)TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:8,15 CAD +2,77% (12.12.2018, 23:39)