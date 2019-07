Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (16.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nach dem deutlichen Einbruch zuletzt habe die Marihuana-Aktie am Montagabend wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Der kanadische Titel sei mit einem Plus von gut 3,6 Prozent auf 9,13 CAD aus dem Handel gegangen. Profitiert habe das Papier dabei von der Meldung, dass man zwei weitere Anbaulizenzen in Kanada erhalten habe.Das Unternehmen habe vom kanadischen Gesundheitsministerium (Health Canada) Lizenzen für zwei weitere Standorte zum Outdoor-Anbau erhalten. Es handle sich dabei um Aurora Valley in Westwold, Britisch Columbia, und Aurora Eau in Lachute, Quebec. Die beiden neuen Standorte sollten zu Forschungszwecken genutzt werden, um eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Produktion im Freien voranzutreiben.Trotz des jüngsten Kursplus könne jedoch noch keine Entwarnung für die Aktie gegeben werden. Der Abwärtstrend seit Mitte März sei nach wie vor intakt. Zuletzt sei die Aurora Cannabis-Aktie zudem unter die 200-Tage-Linie gefallen. Aus langfristiger Sicht habe der Titel inzwischen ein hochinteressantes Niveau erreicht. In einer Übertreibungsphase könnte es aber durchaus noch ein paar Prozentpunkte abwärts gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: