Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,49 EUR +15,69% (17.09.2018, 15:59)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,88 CAD +15,69% (17.09.2018, 15:44)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nach Constellation Brands scheine auch Coca-Cola auf den Geschmack von Cannabis zu kommen. Wie BNN Bloomberg berichte, befinde sich der US-Getränkekonzern in ernsthaften Gesprächen mit Aurora Cannabis. Das Ziel: Getränke mit dem Marihuana-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) zu entwickeln. Im vorbörslichen Handel lege die Aurora Cannabis-Aktie zweistellig zu.Es sei nicht verwunderlich, dass sich Coca-Cola Aurora Cannabis als potenziellen Partner aussuchen könnte. Denn Aurora Cannabis verfüge über hohe Produktionskapazitäten, um einen großen Bedarf zu decken. Durch die Übernahmen von Cannimed Therapeutics und MedReleaf habe sich das Cannabis-Unternehmen eine starke Marktposition geschaffen. Außerdem habe der Hot-Stock eine EU-GMP-Zertifizierung.Engagierte Anleger sollten bei Aurora Cannabis kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: