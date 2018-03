Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,82 Euro -1,45% (19.03.2018, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,75 Euro +0,00% (19.03.2018, 15:48)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

10,98 CAD +0,27% (19.03.2018, 15:48)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride.

(19.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Neil Maruoka von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Neil Maruoka von Canaccord Genuity die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) nur noch zu halten.Trotz der positiven Einschätzung der Übernahme von CanniMed durch Aurora Cannabis Inc. würden die signifikanten Kursgewinne eine Rating-Abstufung angemessen erscheinen lassen, so die Analysten von Canaccord Genuity.Die von CanniMed geplanten Kapazitäten, die pharmazeutische Produktentwicklung und die Fähigkeiten zur Ölextraktion würden Aurora Cannabis als global führender Cannabis-Player in Position bringen. Auf Grund der 20.000 registrierten Patienten und der Kultivierungskapazitäten sollte CanniMed unmittelbare Umsatz- und EBITDA-Beiträge liefern. Aurora Cannabis glänze mit einem branchenführenden Umsatzwachstum.Analyst Neil Maruoka überarbeitet das Bewertungsmodell und hebt das Kursziel von 4,45 auf 11,00 CAD an. Nach einem Kursanstieg seit der Bekanntgabe der CanniMed-Übernahme von 89% sehe die Aurora Cannabis-Aktie aber mittlerweile fair bewertet aus. Anleger sollten sich nach attraktiveren Anlagealternativen umsehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: