Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,42 Euro +2,33% (25.09.2019, 14:40)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,29 CAD -6,40% (24.09.2019)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (25.09.2019/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Analyst John Zamparo von CIBC World Markets:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst John Zamparo vom Investmenthaus CIBC World Marlets im Zuge einer Ersteinschätzung seine Erwartung einer neutralen Kursentwicklung bei den Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB zum Ausdruck.Aurora Cannabis Inc. sei beim Marktanteil in Kanada führende und feiere auch auf internationalem Parkett erste Erfolge. Die Analysten von CIBC World Markets sprechen daher von einem gewissen Maß an Ermutigung.Eine fehlende Präsenz im US-Markt, eine Kapitalallokation, die sich weiter in Richtung Anbau verschiebe und eine Bilanz, die Unterstützung benötige, würden den Optimismus hinsichtlich der Kursentwicklung der Aurora Cannabis-Aktie begrenzen, so der Analyst John Zamparo.Die Aktienanalysten von CIBC World Markets beginnen in ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse die Coverage mit einem "neutral"-Votum und einem Kursziel von 7,00 CAD.Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:4,39 Euro +2,45% (25.09.2019, 14:24)