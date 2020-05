Kursziel

Aurora Cannabis-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 24,00 Neutral CIBC World Markets John Zamparo 22.05.2020 14,00 Underperform Jefferies & Co. Owen Bennett 22.05.2020 6,20 USD Sell Stifel, Nicolaus & Co. W. Andrew Carter 21.05.2020 27,00 USD Overweight Cantor Fitzgerald Pablo Zuanic 21.05.2020 18,00 Neutral MKM Partners Bill Kirk 19.05.2020 10,00 USD Neutral Piper Sandler Michael Lavery 15.05.2020

Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,40 EUR -3,32% (29.05.2020, 15:05)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

15,34 USD +0,26% (28.05.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

21,20 CAD +0,71% (28.05.2020, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X8843



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A2P4EC



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P1



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (29.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Edmonton (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 oder 6,20 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Aurora Cannabis Inc. hat am 14. Mai die Zahlen zum 3. Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär" vom 15. Mai habe der Marihuana-Anbieter Aurora Cannabis starke Quartalszahlen vorgelegt. Die Geschäfte seien in den ersten Monaten der Coronavirus-Pandemie extrem gut gelaufen. Sehr erfreulich habe sich zudem die Cash-Burn-Rate entwickelt. Diese habe im Berichtsquartal nur 154,5 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) betragen. Im Vorquartal habe sich diese noch auf 273 Mio. CAD belaufen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aurora Cannabis-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Cantor Fitzgerald. Der dort zuständige Analyst Pablo Zuanic habe am 21. Mai die Aktie des Marihuana-Anbieters unverändert mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel sei von 22 auf 27 USD angehoben worden.Die niedrigste Kursprognose für Aurora Cannabis kommt hingegen von Stifel Nicolaus. Der Analyst W. Andrew Carter hat am 21. Mai den Titel unverändert mit dem Votum "sell" eingestuft. Das Kursziel werde bei 6,20 USD gesehen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aurora Cannabis-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: