Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (22.11.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG).Das Q3/18 hätte die Erwartungen der Frankfurter Research-Boutique im Großen und Ganzen getroffen. Die angekündigte Beschleunigung des Geschäftsgangs wäre erreicht worden, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Ausarbeitung zusammenfassen. Das Q3/18-Erlöswachstum habe - gegen ein schwaches Q3/17 - zugelegt, während die EBIT-Marge erneut gesunken sei.Das E-Mobility-EBIT z.B. sei kumuliert um fast 120% auf 10,6 Mio. Euro (Marge: 13,5%; -350 BP ggü. Vj.) gestiegen. Die Erlöse seien um +94% auf 78,4 Mio. Euro gewachsen. Das gruppenweite 9M/18-EPS habe 0,97 Euro erreicht (9M/17: 0,73 Euro; davon Q3/18: 0,23 Euro; Vj.: Q3/17: 0,12 Euro). Nach dem in Q2/18 der Bestelleingang mit 60 Mio. Euro eine Pause eingelegt habe, sei es in Q3/18 - wie angekündigt - zu einer Beschleunigung gekommen. Adjustiere man um eine große Oktober-Order (20 Mio. Euro) seien die Konzern-Orders sogar um 65,6% gestiegen. Q4/18 müsse erneut mehr Umsatz erzielen, um die - in 11/18 bestätigte - Guidance zu erfüllen, so die Researcher.Die EQUI.TS-Schätzungen würden justiert, was Einfluß auf den Zielkurs habe. Denn die Stimmung in der Autoindustrie habe sich eingetrübt. Doch wie lange noch? Schließlich laufe die e-Mobility-Investitionswelle mit hohem Tempo. Die Anpassung müsse also nur moderat erfolgen. Das hohe organische und anorganische Wachstum - auf der Mittelfristschiene - halte, so die Analysten, an, es gelte agil das schnelle Wachstum zu bewerkstelligen, was eine Herausforderung darstelle. So gesehen wäre eine mögliche Beruhigung im Classic-Bereich durchaus nicht nachteilig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aumann-Aktie: