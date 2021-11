Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,98 EUR +3,17% (22.11.2021, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,86 EUR +2,62% (22.11.2021, 15:11)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. (22.11.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Mit dem Fokus auf Elektromobilität und innovative Speichertechnologien ziele Aumann auf einen starken Megatrend. Wann der Hersteller von Automatisierungslösungen für die Autoindustrie seine PS auf die Straße bringen könne, sei indes noch offen. In der Bilanz für 2021 bremse die allgemeine Investitionszurückhaltung im Rahmen der Corona-Pandemie. Hinzu kämen die globalen Lieferengpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen. Trotz Neunmonatsverlust würden sich mittlerweile aber die Vorzeichen für einen möglichen Turnaround 2022 verdichten.Ihre Zuversicht würden die Experten dabei aus dem weiter steigenden Auftragseingang ziehen. Im Neunmonatszeitraum 2021 sei dieser um über 43% auf fast 176 Mio. Euro geklettert. In der Folge habe sich die Book-to-Bill Ratio weiter auf 1,54 (per 30. Juni: 1,43) erhöht. Ebenfalls positiv: Im Vergleich zum Vorquartal seien die Erlöse in Q3 auf 41,8 Mio. Euro (Q2 2021: 36,3 Mio. Euro) vorangekommen. Somit habe sich der Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten auf 7,7% abgeschwächt. Im Halbjahr seien die Erlöse noch um gut 14% gesunken. Das Konzernergebnis habe mit -4,3 Mio. Euro erwartungsgemäß im Minus gelegen, gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (9M 2020: -6,0 Mio. Euro) sei dies aber schon eine Verbesserung. Die Ziele 2021 für Umsatz und EBITDA-Marge (160 Mio. Euro und -2,5 bis +2,5%) seien bestätigt worden.Die Wende hin zur Elektromobilität habe in den letzten anderthalb Jahren massiv Fahrt aufgenommen. Dementsprechend würden gut positionierte Unternehmen, dazu würden die Experten Aumann zählen, von der Entwicklung profitieren. Passend hierzu habe der europäische Automobilherstellerverband ACEA gemeldet, dass die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen im dritten Quartal 2021 in der EU um 56,7% auf über 212.000 Einheiten gestiegen sei. Die Experten würden daher unverändert auf einen Turnaround bei Aumann im Jahr 2022 spekulieren. Damit würden die Zahlen 2021 in den Hintergrund rücken: Es sei für die Experten durchaus denkbar, dass das Unternehmen in Q4 noch die eine oder andere Investition vorziehe. Die Analysten würden ihre Schätzungen aber zunächst noch unverändert belassen.Börsenplätze Aumann-Aktie: