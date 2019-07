Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (18.07.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von Analyst Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Gerhard Orgonas, Analyst der Privatbank Berenberg, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) und senkt das Kursziel von 35,50 auf 17,50 Euro.Die Geschäftsentwicklung des Beelener Maschinenbauers sei nur schwer berechenbar, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er habe seine Gewinnprognosen um rund 50% reduziert. Zudem impliziere der geringe Auftragseingang im ersten Halbjahr 2019 einen weiteren Umsatzrückgang im kommenden Jahr.Gerhard Orgonas, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Aumann-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 35,50 auf 17,50 Euro reduziert. (Analyse vom 18.07.2019)Börsenplätze Aumann-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:14,80 EUR +0,95% (18.07.2019, 10:39)