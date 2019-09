Infolge der Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China habe der Japanische Yen als Zufluchtswährung weiter an Attraktivität gewonnen. Das geringere Zinssenkungspotenzial spreche ebenfalls für die japanische Währung. Die Leitzinsen in Japan befänden sich bereits auf tiefem Niveau und die Bank of Japan dürfte erst bei einer starken Aufwertung des Yen mit geldpolitischen Maßnahmen gegensteuern. Das selbstauferlegte Zielband für die 10-jährigen Renditen von -0,2 bis 0,2 Prozent werde flexibel interpretiert. Eine temporäre Unterschreitung von -0,2 Prozent werde zugelassen, da die Aufwertung des Yen nicht zu schnell vonstattengehen solle. Trotzdem seien die japanischen Renditen im Vergleich zu anderen Währungsregionen deutlich weniger gefallen. Sollte die Konjunkturdynamik wieder anziehen, seien japanische Anleihen zudem weniger von einem Renditeanstieg betroffen. Aus Diversifikationssicht seien japanische Anleihen daher interessant.



Die meisten Rückschläge an den Aktienmärkten seit Anfang 2018 seien auf neue Eskalationsstufen des Handelsstreits zwischen den USA und China zurückzuführen. Trotzdem habe sich der US-Markt überdurchschnittlich gut entwickelt und zwischenzeitlich sogar immer wieder neue Allzeithochs markiert. Darin spiegele sich neben dem Rückenwind durch die Steuerreform die Effizienz, Flexibilität und Produktivität der US-Unternehmen. Das Gewinnwachstum sei bislang weit überdurchschnittlich gewesen. Der Vorsprung gegenüber den anderen Regionen schmelze allerdings, vor allem weil der Einmaleffekt durch die Steuerreform auslaufe.



Die Experten von Swisscanto Invest würden aber weiterhin davon ausgehen, dass das Gewinnwachstum über dem der meisten anderen Regionen bleiben werde. Dafür spreche neben der strukturell guten Positionierung der Unternehmen auch das vergleichsweise hohe Wirtschaftswachstum. Aufgrund der Größe des Aktienmarkts besitze die Gewinnentwicklung in den USA auch Signalwirkung für die Entwicklung der Anlageklasse "Aktien".



Wie bereits vor einem Monat berichte, nähere sich das Gewinnwachstum der Nulllinie. Die Experten von Swisscanto Invest würden davon ausgehen, dass es sich über der Nulllinie halten könne oder nur leicht und vorübergehend in den negativen Bereich rutsche. Die Wahrscheinlichkeit, dass Letzteres passiere, sei allerdings mit den jüngsten Daten aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für die USA gestiegen. Denn die Summe aller Gewinne, also einschließlich jener der nicht börsennotierten Unternehmen, sei im Jahresvergleich gesunken. Solange der US-Konjunkturmotorweiterhin robust laufe, dürften Investoren über eine Gewinnrezession hinwegsehen. Die niedrigen Zinsen würden zudem dafür sorgen, dass die Unternehmen zu günstigen Konditionen Aktien zurückkaufen und ihre Dividendenversprechen notfalls schuldenfinanziert einlösen könnten. Der seit 2009 währende Aufwärtstrend am Aktienmarkt sollte demnach noch anhalten. Die Risiken für eine Trendumkehr nähmen aber zu.



Mit den Temperaturen sei auch der Preis für Gold über die Sommermonate deutlich angestiegen. Die Notierung in US-Dollar pro Feinunze habe von 1.300 Ende Mai bis im August 2019 auf über 1.500 zugelegt, erstmals seit Frühling 2013. Das zinslose Gold habe insbesondere von noch weiter fallenden (Real-)Zinsen profitiert. Für einen weiteren nachhaltigen Goldpreisanstieg brauche es dennoch zusätzliche Impulse. Zwar hätten zuletzt die konjunkturellen wie auch geopolitischen Risiken zugenommen. Allerdings würden die Experten von Swisscanto Invest beispielsweise mit einer weiteren Brexit-Fristverlängerung Ende Oktober und mittelfristig mit einer Wachstumsstabilisierung rechnen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Dies begrenze das weitere Aufwärtspotenzial für Gold. Anhaltend tiefe Zinsen, weitere Goldkäufe durch Zentralbanken und das Abebben der US-Dollar-Stärke dürften den Goldpreis aber stützen. (03.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdaten aus der Eurozone weisen weiterhin auf eine anhaltende Schwäche hin, so die Experten von Swisscanto Invest.Insbesondere in Deutschland sei der Konjunkturmotor ins Stottern geraten. Auch in China sei der Start in die zweite Jahreshälfte aus konjunktureller Sicht schwach ausgefallen. Hingegen würden die Wirtschaftsdaten in den USA vergleichsweise robust bleiben. Während im Verarbeitenden Sektor die konjunkturelle Lage teilweise besorgniserregend sei, halte sich der Dienstleistungssektor nach wie vor gut. Die Experten von Swisscanto Invest seien der Überzeugung, dass eine Stabilisierung der globalen Konjunktur gelingen werde. Die Eskalationsschraube im Handelskonflikt zwischen den USA und China drehe weiter. Eine Einigung bleibe in Einschätzung der Experten von Swisscanto Invest derweil das wahrscheinlichste Szenario.Notenbanken rund um den Globus würden auf die Wachstumsflaute und die anhaltend (zu) niedrige Inflation mit einer neuerlichen Expansion der Geldpolitik reagieren. So würden die Experten von Swisscanto Invest mit zwei weiteren US-Zinssenkungsschritten in diesem Jahr rechnen. Die langfristigen Renditen hätten vielerorts neue Tiefststände erreicht. Die Experten von Swisscanto Invest seien der Meinung, dass die Anleihenmärkte die konjunkturelle und geopolitische Lage zu negativ einschätzen würden und der Renditerückgang daher übertrieben sei.