Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Auftragsbücher der Industrieunternehmen in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr prall gefüllt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch wenn die Analysten für den November 2017 ein im Vergleich zum Vormonat unverändertes Niveau bei den Auftragseingängen prognostizieren würden (Oktober: 0,5% gg. Vm.), sollte sich dadurch dennoch im Jahresvergleich ein Zuwachs von 8,8% ergeben haben. Somit sollten auch für 2018 die Weichen auf eine weiterhin prosperierende wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gestellt sein. Die Analysten würden in diesem Kontext mit einem saison- und kalenderbereinigten BIP-Wachstum von 2,4% gg. Vj. im Jahr 2018 rechnen, nach 2,6% gg. Vj. im Jahr 2017.



Zuletzt hätten sich positive Sentimentindikatoren und konstruktive Fundamentaldaten für die deutsche Wirtschaft abgewechselt. Die Entwicklung der Auftragseingänge sollte dabei keine Ausnahme machen. Eine signifikante Reaktion an den Finanzmärkten sei somit vor dem Hintergrund dieses unveränderten konjunkturellen Gesamtbildes nicht zu erwarten. (08.01.2018/ac/a/m)





