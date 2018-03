Wien (www.aktiencheck.de) - Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) (-2,2%) kauft von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) (-0,4%) für USD 590 Mio. ein Schizophrenie-Mittel, welches sich in der Entwicklung befindet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF)-Aufsichtsrat habe gestern der Transaktion zum Erwerb von innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) (+12,2%) zugestimmt. Demnach biete E.ON (+5,4%) den innogy-Minderheitsaktionären EUR 40 je Aktie, womit auch die innogy-Dividendenzahlungen für 2017 und 2018 abgegolten werden sollten. Der implizite Angebotspreis liege damit bei EUR 36,76 je Aktie. Die innogy-Aktie habe um gut 5% darüber geschlossen. Auch der RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF)-Aufsichtsrat habe der Transaktion zugestimmt. Der Mutterkonzern RWE (gestern 9,2% im Plus) selbst habe heute Morgen Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Demnach habe der Versorger einen Gesamtumsatz von EUR 44,6 Mrd. erzielt, was einem Rückgang gegenüber 2016 um 2,7% entspreche. Unter dem Strich habe RWE jedoch ein bereinigtes Nettoergebnis von EUR 1,23 Mrd. erwirtschaftet, womit den Markterwartungen entsprochen worden sei.



In Europa würden heute noch unter anderem das Sanitärtechnikunternehmen Geberit (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) und Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) sowie der französische Internet- und Mobiltelefonanbieter Iliad (ISIN: FR0004035913, WKN: A0BLZB, Ticker-Symbol: IL2, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: ILIAF) Zahlen vorlegen. (13.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.