Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bedeutung des jüngsten politischen Kurswechsels hinsichtlich einer Aufrüstung in Deutschland kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, so Marcus Weyerer, Senior ETF Investment Strategist bei Franklin Templeton Investments.Gleichzeitig werde jedoch die unbestrittene Notwendigkeit, die Abhängigkeit Europas von Putins Öl und Gas zu verringern, solche Strategien wahrscheinlich unterstützen. Kurzfristig seien erneuerbare Energien keine Alternative zu Russlands Öl. Andere Regionen, wie der Nahe Osten oder Lateinamerika, müssten möglicherweise den sanktionsbedingten Engpass bei fossilen Brennstoffen ausgleichen. Längerfristig könnten nachhaltige Investitionen jedoch gerade durch den Ausschluss Russlands aus der Weltwirtschaft einen zusätzlichen Schub erfahren. Bei einem Preis von 100 Dollar oder mehr pro Barrel bestehe ein echtes Risiko eines Nachfrageeinbruchs, und die politischen Entscheidungsträger würden darauf bedacht sein, die Auswirkungen zu steuern. Dies komme noch zu dem bereits bestehenden massiven Druck in Richtung CO2-Neutralität bis 2050 hinzu.Da Europa eine geringere Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung anstrebe, steige die Wahrscheinlichkeit, dass Alternativen wie Solar-, Wind- und Kernenergie schneller wachsen würden. Da der Rüstungssektor nur wenige Prozentpunkte unserer Volkswirtschaften ausmache, während praktisch alle Sektoren "grüner" werden müssten, werde deutlich, dass nachhaltige Investitionen so wichtig seien wie eh und je. Die an den Pariser Abkommen ausgerichteten Strategien würden sich diesen Antrieb in der gesamten Wirtschaft zunutze machen - nicht nur in einigen wenigen besonders "grünen" Sektoren. (10.03.2022/ac/a/m)