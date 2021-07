Wien (www.aktiencheck.de) - Die bevorstehende Aufnahme in den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) beflügelte zuletzt die Aktien von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das Papier habe am Freitag um 7,8% zugelegt.



Trotz guter Geschäftszahlen sei es für die Aktien von Burberry (ISIN: GB0031743007, WKN: 691197, Ticker-Symbol: BB2) um 5% nach unten gegangen. Hier habe die Meldung rund um den Abgang von CEO Marco belastet Gobbetti. (19.07.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.