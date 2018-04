Paris (www.aktiencheck.de) - Eine Hiobsbotschaft folgt der nächsten, an der Börse kehrt derzeit einfach keine Ruhe ein, so die BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Robustes WachstumLohnen könnte sich vor allem ein Blick auf den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN 965814). Zwar hinke das europäische Börsenbarometer dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schon seit Jahren hinterher, seit Jahresbeginn habe der deutsche Leitindex im Vergleich zum 50 Werte umfassenden Euro-Index aber das Nachsehen - und zwar aus guten Gründen. Trotz der zahlreichen Unruheherde sei die Stimmung im Euroraum immer noch gut; mit einem Stand von 55,3 Punkten verharre der Gesamt-Einkaufsmanagerindex nach wie vor im expansiven Bereich. Passend dazu würden Experten ein anhaltendes robustes Wachstum für den Währungsraum erwarten. Für die ersten beiden Quartale prognostizieren Ökonomen einen BIP-Zuwachs von jeweils 0,6 Prozent. Gestützt werde das Wachstum etwa von den weiterhin günstigen Kreditbedingungen und der ausgeprägten Konsumlust der Haushalte. Zudem nehme die Wirtschaft in Spanien und Frankreich, die lange als wirtschaftliche Sorgenkinder gegolten hätten, zunehmend Fahrt auf. Dass der gesamte Euroraum gut dasteht, signalisiere auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt; mit 8,5 Prozent liege die Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Stand seit 2008. Die Chancen, dass die Unternehmensgewinne auch im Jahr 2018 ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aufweisen würden, stünden daher gar nicht mal so schlecht. (13.04.2018/ac/a/m)