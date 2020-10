Tradegate-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

179,16 EUR +1,17% (19.10.2020, 09:36)



Nasdaq-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

207,45 USD +8,66% (16.10.2020, 22:00)



ISIN Atlassian-Aktie:

GB00BZ09BD16



WKN Atlassian-Aktie:

A2ABYA



Ticker Symbol Atlassian-Aktie Deutschland:

59A



Nasdaq Ticker-Symbol Atlassian-Aktie:

TEAM



Kurzprofil Atlassian Corp. PLC:



Atlassian (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) ist ein globales Softwareunternehmen, das Teams auf der ganzen Welt dabei hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das Unternehmen erstellt Tools, mit denen Teams zusammenarbeiten und zusammenbauen können. Mit mehr als 150.000 Kunden und einem Team von mehr als 4.000 Mitarbeitern baut Atlassian die nächste Generation von Team-Kollaboration- und Produktivitätssoftware auf. (19.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Atlassian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Atlassian Corp. PLC (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) unter die Lupe.Atlassian gehöre zu den erfolgreichsten und wachstumsstärksten Cloud-Anbietern der Welt. Dennoch habe das australische Unternehmen lange Zeit Lizenzsoftware in ihrem Angebot gehabt. Doch damit solle nun endgültig Schluss sein.Laut dem Branchenportal Heise.de stelle Atlassian den Vertrieb aller Server-Lizenzen zum 2. Februar 2021 ein. Die Wartungsverträge würden noch bis 2024 laufen. Danach ende der Support. Zum 2. Februar 2021 würden sich auch die Preise für die Datacenter- und Server-Lizenzen erhöhen.Dass Atlassian den Betrieb von Lizenzsoftware einstellen möchte, erscheine logisch und folgerichtig. Denn die Zukunft spiele ganz klar in der Cloud. Zudem würden dadurch Ressourcen (wie z.B. Softwareentwickler und Projektgelder) frei, die nun für den Ausbau der Atlassian-Cloud eingesetzt werden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Atlassian-Aktie: