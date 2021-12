Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Auch AstraZeneca wolle mit Forschern der Universität Oxford an einem Corona-Impfstoff arbeiten, der an die neue Omikron-Variante angepasst sei. "Wir haben zusammen mit der Universität Oxford erste Schritte unternommen, um einen Omikron-Impfstoff zu produzieren, für den Fall, dass er benötigt wird", habe AstraZeneca am Mittwoch in einem Statement mitgeteilt.Um dies einschätzen zu können, beobachte man die aktuelle Datenlage. Über weitere Details oder einen Zeitplan habe es zunächst keine weiteren Informationen gegeben. Auch den ursprünglichen Impfstoff hätten Immunologen der Universität Oxford gemeinsam mit AstraZeneca entwickelt.Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Schutzwirkung der AstraZeneca-Impfungen vor einer Ansteckung mit der Omikron-Variante nach zwei Impfdosen deutlich schwächer als bei den bisherigen Varianten. Das sei auch bei den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna der Fall. Deren Hersteller würden ebenfalls schon an Omikron-angepassten Impfstoffen arbeiten. Die mRNA-Vakzine würden als vergleichsweise leicht an neue Varianten anpassbar gelten. Der Impfstoff von AstraZeneca sei ein so genannter Vektorimpfstoff.Eine Bevölkerungsstudie aus Großbritannien habe ergeben, dass die Wirksamkeit gegen eine symptomatische Infektion mit Omikron 15 Wochen nach der zweiten Dosis BioNTech auf 34 Prozent sinke. Menschen, die mit zwei Dosen des AstraZeneca-Präparats geimpft worden seien, hätten keinen Schutz mehr vor symptomatischer Infektion gehabt. Zwei Wochen nach einer Booster-Impfung sei die Effektivität bei beiden Präparaten aber wieder auf über 70 Prozent gestiegen.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link