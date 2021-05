XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

91,33 EUR +0,54% (13.05.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

78,52 GBP +0,85% (13.05.2021, 17:36)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (13.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Seit der Freigabe von AstraZeneca für alle werde der Impfstoff nach Angaben des Apothekerverbands Nordrhein in vielen Arztpraxen knapp. "Der Impfstoff von AstraZeneca wird so stark nachgefragt, dass die bereitgestellten Mengen nicht mehr ausreichen", habe der Verbandsvorsitzende Thomas Preis der "Rheinischen Post" (Donnerstag) gesagt.Teilweise habe der Großhandel die Bestellungen, die die Ärzte über die Apotheken eingereicht hätten, um 80% reduzieren müssen. "Viele Ärzte sind sehr verärgert, denn bereits bestehende Impftermine müssen nun storniert werden", habe Preis berichtet. Zur erhöhten Nachfrage trage demnach bei, dass die zweite Dosis nun bereits nach vier Wochen verabreicht werden könne. Bund und Länder hätten die Priorisierung mit einer festen Vorrangliste für AstraZeneca Anfang Mai aufgehoben.Das Vakzin von AstraZeneca habe in den vergangenen Monaten des Öfteren für Schlagzeilen gesorgt. Das habe zum einen am umstrittenen Nebenwirkungsprofil des Impfstoffs, auf der anderen Seite am Impfstoff-Streit mit der Europäischen Union (EU) gelegen. Mittlerweile habe die AstraZeneca-Aktie die Talsohle durchschritten. Zuletzt habe das britisch-schwedischen Unternehmen starke Quartalszahlen vorgelegt und die Marktteilnehmer überzeugt. Obendrauf habe es derzeit eine Dividendenrendite von rund 2,5%. Dabeibleiben, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:90,61 EUR +0,74% (13.05.2021, 20:02)