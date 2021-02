Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (11.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Gut laufende Geschäfte mit neuen Medikamenten und Krebstherapien hätten dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca im vergangenen Jahr mehr Umsatz und Gewinn beschert. Zugleich seien die Kosten etwa für die Forschung und Entwicklung sowie für die Verwaltung gesunken. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf rund 26,6 Milliarden Dollar (21,9 Milliarden Euro) gestiegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Cambridge mitgeteilt habe.Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) sei um 15 Prozent auf 4,02 Dollar geklettert. Damit habe der Konzern die eigenen Ziele und auch die Erwartungen der Analysten getroffen. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Gewinn von rund 3,2 Milliarden Dollar entfallen, ein Jahr zuvor seien es noch 1,3 Milliarden Dollar gewesen. Die Anleger würden wie im Vorjahr eine stabile Dividende von insgesamt 2,80 Dollar erhalten. Die Dividendenrendite betrage damit 2,7 Prozent. Die Aktien von AstraZeneca würden in London bis zum Mittag um zwei Prozent steigen."Wir haben im vergangenen Jahr einen deutlichen Schritt vorwärts gemacht", habe Konzernchef Pascal Soriot laut Mitteilung gesagt. Die vereinbarte milliardenschwere Übernahme des US-Wettbewerbers Alexion werde AstraZenecas Entwicklung wissenschaftlich und kommerziell weiter beschleunigen.Für das neue Jahr habe Soriot währungsbereinigt ein Umsatzwachstum im niedrigen Zehner-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das wäre dann mehr als 2020. Allerdings seien hierin der Alexion-Kauf sowie Erlöse mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford noch nicht berücksichtigt. Die Erlöse mit dem Impfstoff wolle der Konzern ab dem kommenden Quartal separat ausweisen. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle 2021 auf 4,75 bis 5,00 Dollar steigen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt: Dabeibleiben, aber Stopp bei 75,00 Euro beachten. (Analyse vom 11.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link