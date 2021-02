XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

83,13 EUR -1,32% (05.02.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

72,75 GBP -1,46% (05.02.2021, 17:37)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (07.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Rückschlag im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Nachdem erst Ende vergangener Woche die erste Dosen des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca in Deutschland eingetrudelt seien, sorge jetzt ein Bericht für Enttäuschung. Die britische Zeitung "Financial Times" schreibe, AstraZeneca müsse eingestehen, dass der von ihm entwickelte Impfstoff keinen umfassenden Schutz vor der Südafrika-Mutation des Virus sicherstelle.Die Zeitung berufe sich dabei auf eine Studie der "University of Witwatersrand" im südafrikanischen Johannesburg. Auch die Universtität Oxford sei bei der Studie involviert gewesen. Sie sei von Beginn an an der Entwicklung des Impfstoffs des schwedisch-britischen Unternehmens beteiligt. Die Studienergebnisse müssten aber erst noch von unabhängigen Experten bestätigt werden.AstraZeneca habe den Bericht der "Financial Times" bestätigt. Er beziehe sich nur auf leichte und mittelschwere Covid-Erkrankungen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass der von ihm entwickelte Impfstoff helfe, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:83,26 EUR -1,18% (05.02.2021, 22:26)