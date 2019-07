London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

68,37 GBP -0,19% (26.07.2019, 09:59)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (26.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Nach GlaxoSmithKline (GSK) habe auch der britisch-schwedische Pharma-Konzern AstraZeneca die Zahlen zum zweiten Quartal 2019 veröffentlicht. Das Geschäft mit Krebsmedikamenten brumme, die Umsatzprognose habe das Unternehmen daraufhin nach oben angepasst. Die Strategie von AstraZeneca-CEO Pascal Soriot scheine aufzugehen.Die Dividendenperle AstraZeneca (aktuelle Rendite 3,1%) befinde sich wieder klar auf Wachstumskurs. Die Börse habe die starken Ergebnisse mit einem Kursplus von 7% und einem neuen Rekordhoch honoriert. Trotz der erfreulichen operativen Entwicklung sei die Bewertung in der Peergroup mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 (Roche: 14, Novartis 18) jedoch ambitioniert. Anleger sollten daher Zukäufe zurückstellen und die Hälfte der Position verkaufen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:77,10 EUR -0,50% (26.07.2019, 09:53)