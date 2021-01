Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

88,20 EUR -1,12% (27.01.2021, 14:35)



Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

88,50 EUR -1,38% (27.01.2021, 14:18)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

78,28 GBP -1,55% (27.01.2021, 14:21)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (27.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Der britisch-schwedische Konzern habe nach EU-Angaben die Absage eines Krisentreffens zurückgezogen und wolle nun doch an dem für Mittwochabend geplanten Gespräch teilnehmen. Dies habe die Presseabteilung des Konzerns der EU-Kommission bestätigt, habe es am Mittwochmittag in Brüssel geheißen. Zuvor habe das Management von AstraZeneca per Mail abgesagt und erklärt, ein Treffen habe derzeit wegen der vielen offenen Fragen keinen Sinn. Man sei erfreut über die neue Entwicklung, habe es aus Kommissionskreisen geheißen.Ein AstraZeneca-Sprecher habe auf Anfrage erklärt: "Wir können bestätigen, dass wir uns nicht aus den Gesprächen mit der EU-Kommission zurückgezogen haben, die für heute geplant sind." Die EU-Kommission und die 27 Staaten hätten das Treffen mit AstraZeneca auf Expertenebene für den Abend (18:30 Uhr) einberufen. Hintergrund sei der Streit mit dem Impfhersteller über Lieferkürzungen. Statt erwarteter 80 Mio. Impfdosen im ersten Quartal sollten nach EU-Angaben nur 31 Mio. ankommen. Den angegebenen Grund - Probleme in der Lieferkette - wolle die EU nicht gelten lassen.Der Streit und die Missverständnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffes bei älteren Menschen zwischen Astrazeneca und der EU respektive den Medien sorge für ein regelrechtes Durcheinander. Für AstraZeneca könnte dies womöglich einen Imageschaden nach sich ziehen.AstraZeneca genieße in der Öffentlichkeit derzeit keinen guten Ruf. Investierte Anleger sollten die Nerven bewahren und sich von dem Störfeuer nicht beunruhigen lassen. Ein möglicher Imageschaden sollte sich in Grenzen halten und der Fokus sich nach der Corona-Krise wieder auf das Kerngeschäft legen. Investierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 75 Euro an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: