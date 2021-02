XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Schon die erste der zwei Impfungen mit dem Präparat des britisch-schwedischen Konzerns könnten einer vorläufigen Datenauswertung zufolge das Risiko eines Klinikaufenthalts wegen Covid-19 wohl um bis zu 94% reduzieren, so eine Studie mehrerer schottischer Universitäten und der Gesundheitsbehörde Public Health Schottland. Die Werte würden für die vierte Woche nach Erhalt der ersten Dosis gelten. Verglichen worden sei, wie viel Prozent weniger Klinikeinweisungen es bei erstmals Geimpften als bei noch nicht geimpften Menschen gegeben habe.Für die noch nicht in einem Fachmagazin erschienene Untersuchung hätten die Wissenschaftler auf die Daten von 5,4 Mio. Menschen zurückgegriffen, fast der gesamten schottischen Bevölkerung. Berücksichtigt worden sei der Zeitraum vom 8. Dezember bis 15. Februar. In dieser Zeit seoem in Schottland 1,14 Mio. Impfdosen verabreicht worden. Mehr als jeder Fünfte in dem britischen Landesteil sei geimpft worden.Nach all den negativen Nachrichten in den vergangenen Wochen könnte die Meldung aus Schottland der erste Schritt einer nachhaltigen Kurserholung sein. Anleger sollten bei der "Aktionär"-Empfehlung dabeibleiben und den Stopp bei 75 Euro setzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:82,75 EUR -0,17% (23.02.2021, 11:10)