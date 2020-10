Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

88,88 EUR -0,11% (23.10.2020, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

7.943,00 GBp -0,15% (23.10.2020, 17:37)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (25.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.AstraZeneca könne aufatmen: Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" habe die US-Gesundheitsbehörde FDA entschieden, dass der britisch-schwedische Konzern die Studie mit einem Corona-Impfstoff-Kandidaten in den USA wieder aufnehmen dürfe.Die Studie sei Anfang September auf Eis gelegt worden. Grund dafür sei eine ungeklärte Erkränkung eines Probanden gewesen. Die FDA sei nach wochenlangen Untersuchungen nun zu dem Ergebnis gekommen, dass der Impfstoff für die Probleme nicht verantwortlich sei. In Grossbritannien und anderen Ländern sei die Studie bereits vor einigen Wochen wieder aufgenommen worden.Vor dem Abbruch der Studie sei der Impfstoff einer der am weitesten fortgeschrittenen in der Entwicklung gewesen und habe sich möglicherweise auf dem Weg zur Zulassung bis zum Jahresende befunden. Anfang dieser Woche habe es bereits geheißen, dass die Studie von AstraZeneca auf dem richtigen Weg sei, um grünes Licht für die Wiederaufnahme der Studie zu erhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: