Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (18.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Spannung sei diese Entscheidung erwartet worden: Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca sei aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher. Das habe die Behörde am Donnerstag in Amsterdam mitgeteilt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. Die AstraZeneca-Aktie könne von dieser Meldung nicht profitieren.Die EMA sehe indes keine erhöhten Gesundheitsgefahren und empfehle die Fortsetzung der Impfungen. "Der Impfstoff ist sicher und effektiv gegen Covid-19 und die Vorteile sind wesentlich größer als die Risiken", habe EMA-Chefin, Emer Cooke, gesagt.Deutschland und andere EU-Länder hätten die Nutzung des Impfstoffs vorerst gestoppt. Hintergrund seien Meldungen zu den Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen gewesen. Durch das Aussetzen der Impfungen seien in den Ländern die Impfkampagnen in Verzug geraten.Die EMA habe bekräftigt, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht hätten. Dennoch sei es nicht ausgeschlossen. Daher würden die Prüfungen und Studien auch fortgesetzt.Diese durchaus positive Nachricht könne der Aktie aktuell keine neuen Impulse verleihen.Investierte Anleger bleiben an Bord und sichern die Position mit einem Stopp bei 75,00 Euro nach unten ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur AstraZeneca-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link