Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) von 74 GBP auf 77 GBP.AstraZeneca habe am 02.09. positive Ergebnisse aus den Phase III-Studien für die bereits bestehenden Blockbuster-Medikamente Farxiga präsentiert. Für Farxiga sei der primäre Endpunkt im August erreicht worden. Bisher sei das Arzneimittel für die Behandlung von Typ 2 Diabetes zugelassen gewesen. Es sei festgestellt worden, dass das Medikament sowohl die Symptome als auch das Risiko an einer Herzinsuffizienz zu sterben um 26% reduziert habe. Diese Wirkung sei sowohl bei Patienten mit als auch ohne Diabetes erzielt worden. Die Brilinta (Herz-Kreislauf-System) betreffenden Ergebnisse hätten nachgewiesen, dass das Medikament in Verbindung mit dem Wirkstoff Aspirin das Risiko an einem Schlaganfall oder Herzinfarkt zu sterben, um 10% reduziere. Bei Patienten, die bereits einen Eingriff an den Herzkranzgefäßen gehabt hätten, habe das Risiko um 15% gesenkt werden können. Das Bestehen der Phase III-Studien, als sehr wichtigen Schritt für die Zulassung beider Medikamente für weitere Therapiefelder, erachte Gottschalt als positiv. Für beide Medikamente würden sich damit weitere Einsatzmöglichkeiten und damit zusätzliches Umsatz- und Ergebnispotenzial eröffnen.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die AstraZeneca-Aktie. (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:82,02 EUR -2,10% (03.09.2019, 10:00)