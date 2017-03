ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (23.03.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Analyst Florent Cespedes von der Société Générale:Florent Cespedes, Analyst der Société Générale, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF).Trotz der Bedrohung durch ein neues Gesundheitsgesetz in den USA bleibe die Lage für die Pharmaindustrie fundamental betrachtet sehr gut, so der Analyst in einer heute veröffentllichten Studie. Bei AstraZeneca sehe Cespedes die Chance, dass die Produktpipeline deutlich positiv überraschen werde. Die AstraZeneca-Aktie sei deshalb sein "Top Pick" im Sektor.Florent Cespedes, Analyst der Société Générale, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "buy"-Votum für die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursziel von 7.600 GBp bestätigt. (Analyse von 23.03.2017)Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:58,24 EUR +2,41% (23.03.2017, 17:19)London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:GBp 4.959,50 +2,21% (23.03.2017, 17:35)