Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen daher ihre Kaufempfehlung für die Aspermont-Aktie mit einem Kursziel von 0,09 AUD. (Analyse vom 18.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Aspermont Ltd.:



Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das sich mit der Bereitstellung von marktspezifischen Inhalten in den Ressourcensektoren über eine Kombination aus Print- und digitalen Medienkanälen sowie persönlichen Netzwerkkanälen beschäftigt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Publishing, Conferencing und Investments. (22.11.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aspermont-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die Aktie von Aspermont (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Die Entwicklung von Aspermont zeige, dass das Unternehmen in der Lage sei, schnell zu wachsen. Im Vergleich zu Q4 2020 seien die Umsätze des Unternehmens in Q4 2021 in allen Bereichen gestiegen. Derzeit könne man aufgrund der australischen Börsengesetze nur Teilzahlen betrachten.Diese Zahlen würden einen deutlichen Anstieg in allen Umsatzbereichen zeigen. Die Bereiche XaaS und Service seien um 20% bzw. 17% gewachsen und würden nun über 85% des Gesamtumsatzes ausmachen. Der neue Datenbereich sei um 162% gewachsen. Da dieser Bereich noch nicht so weit entwickelt sei, werde ein schnelleres Wachstum erwartet. Nichtsdestotrotz zeige es, wie viel Potenzial das Management in dieser Chance gesehen habe. Der Anstieg der Einnahmen habe nicht zu einem proportionalen Anstieg des Bruttogewinns geführt.Der Anstieg gegenüber dem Vorquartal habe nur 12% betragen, also die Hälfte des gesamten Umsatzanstiegs von 24%. Dies sei nicht überraschend, da die Analysten der Meinung seien, dass Aspermont mehr Geld habe investieren müssen, um das derzeitige Wachstumsniveau aufrechtzuerhalten und den neuen Datensektor zu entwickeln, wie der OPEX-Anstieg in Q4- 2021 beweise. Die direkten OPEX-Kosten seien um 33% gestiegen, was auf Investitionen in neue Geschäftsbereiche und die Erhöhung der Betriebskapazität zur Unterstützung des langfristigen Wachstums zurückzuführen sei. Alle neuen Investitionen würden angemessen durch den internen Cashflow finanziert.Das Erreichen einer Bruttomarge von 65% sei eine starke Leistung. Die Analysten würden glauben, dass der Schlüssel zu ihrer neuen Entwicklungsstrategie darin bestanden habe, höhere Margen zu erzielen und den zusätzlichen Cashflow für das Wachstum zu nutzen. Dies scheine im Moment für das Unternehmen zu funktionieren, und die Analysten würden gespannt auf die vollständigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 warten, die sehr bald veröffentlicht werden sollten, um ihre Einschätzung zu bestätigen.Die Bedeutung des Kapitalbeschaffungssektors könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es handele sich um einen hart umkämpften Wirtschaftszweig, der sich in einem vollständigen Wandel befinde. Traditionelle Banken und Institutionen würden weiterhin den Markt dominieren, aber neue Marktteilnehmer seien auf dem Vormarsch.Die Analysten würden glauben, dass die einzigartige Position von Aspermont im Bergbausektor den Weg für wichtige Finanzierungsaktivitäten ebnen könne, und der Zeitpunkt für das Unternehmen könnte nicht besser sein, da die Rohstoffe jetzt in einen Superzyklus eingetreten seien. Die Verbindung mit Spark Plus und IPC könnte in den nächsten Jahren einen erheblichen Cashflow generieren. Die Analysten würden glauben, dass die Bruttogewinne nachhaltig seien und das Wachstum ihren Erwartungen entspreche.