Börsenplätze Arrowhead-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Arrowhead-Aktie:

53,32 EUR +2,70% (26.11.2019, 14:53)



NASDAQ-Aktienkurs Arrowhead-Aktie:

56,99 USD +15,83% (25.11.2019)



ISIN Arrowhead-Aktie:

US04280A1007



WKN Arrowhead-Aktie:

A2AGYB



Ticker-Symbol Arrowhead-Aktie Deutschland:

HDP1



Nasdaq Ticker-Symbol Arrowhead-Aktie:

ARWR



Kurzprofil Arrowhead Pharmaceuticals:



Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US04280A1007, WKN: A2AGYB, Ticker-Symbol: HDP1, NASDAQ-Symbol: ARWR) entwickelt Medikamente, die hartnäckige Krankheiten behandeln, indem sie die Gene, die sie verursachen, zum Schweigen bringen. Mit einem Portfolio von Ribonukleinsäure (RNA)-Chemikalien und -Verabreichungsformen lösen die Therapien des Unternehmens den RNA-Interferenzmechanismus aus, um den Abbau von Zielgenen zu induzieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen Krankheiten auf genetischer Basis, die durch die Überproduktion eines oder mehrerer Proteine gekennzeichnet sind. (26.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arrowhead-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US04280A1007, WKN: A2AGYB, Ticker-Symbol: HDP1, NASDAQ-Symbol: ARWR) unter die Lupe.Die Entwickler von RNA-Interferenz-Wirkmechanismen würden an den Märkten derzeit kein Halten kennen. Arrowhead, Medicines und Alnylam hätten die Indices 2019 jeweils meilenweit hinter sich gelassen - und das Momentum verstärke sich aktuell noch. Um was gehe es hierbei eigentlich, und sollte man auf den Zug noch aufspringen?Es habe sich angebahnt: In der vergangenen Woche habe die Medicines Company positive Phase 3-Daten seines Medikaments zur Behandlung von Fettstoffwechselstörungen veröffentlicht, die durch einen erhöhten Cholesterinspiegel im Blut gekennzeichnet seien (familiärer Hypercholesterinämie. Der Name: Inclisiran. Dabei handle es sich um eine zwar kleine, aber doch sehr störende Erbinformation. Kurz gesagt: Die Aktivität des entsprechenden RNAs lasse sich offenbar gezielt abstellen und damit die Fettstoffwechselstörung lindern oder gar ausschalten. Eine sehr elegante, nebenwirkungsarme Behandlungsform.Wie der "Aktionär" gestern berichtet habe, habe der Schweizer Pharmariese Novartis daraufhin ein Übernahmeangebot für Medicines vorgelegt, welches bereits angenommen worden sei. Die positiven Studiendaten und die Übernahme kämen wiederum einem Ritterschlag für alle in diesem Bereich forschenden Unternehmen gleich, denn der Ansatz scheine prima zu funktionieren und der Markt bereit zu sein, hierfür viel Geld auf den Tisch zu legen. Daher sei es im Gefolge auch für Arrowhead und Alnylam weiter steil bergauf gegangen.Die Arrowhead-Aktie liegt im Depot des TSI USA-Börsenbriefs - und wird dort weiter seinen Platz behalten, so Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link