Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (29.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Das Unternehmen habe heute den Bericht zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Die Zahlen der ersten sechs Monate seien sehr gut gewesen, was zu einer Anhebung der FFO I Guidance für das Gesamtjahr geführt habe, was die Analysten in ihrem letzten Update bereits erwartet hätten. Die Umsätze seien um 21% von 348 Mio. Euro auf 421 Mio. Euro gestiegen. Die wiederkehrenden langfristigen Mieteinnahmen hätten hierzu 355 Mio. Euro beigetragen und seien um 28% gewachsen. Getrieben worden sei dies durch das Portfoliowachstum, aber auch durch ein like-for-like Wachstum von 4,4%. Das Bewertungs- und sonstige Ergebnis habe weitere nahezu 680 Mio. Euro (1H 2018: 900 Mio. Euro) zum Ergebnis beigetragen. Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen habe sich auf 198 Mio. Euro belaufen und liege somit rund 75% über der Vorjahresperiode. Das um nicht-operative Positionen, wie z.B. das Bewertungsergebnis bereinigte EBITDA-Ergebnis habe sich auf 363 Mio. Euro belaufen und somit einen Anstieg von rund 30% zum Vorjahreswert von 280 Mio. Euro verbucht.Der Nettogewinn habe mit rund 970 Mio. Euro unverändert auf dem Vorjahresniveau gelegen, obwohl in diesem ein deutlich höheres Bewertungsergebnis zu Buche geschlagen habe. Der FFO I habe sich um über 26% von 189 Mio. Euro auf 239 Mio. Euro erhöht. Aufgrund des starken FFO I zum Halbjahr habe und den Zukäufen die im restlichen Jahr noch zum Ergebnis beitragen, habe das Unternehmen die FFO I Guidance von einem Bereich zwischen 460 Mio. Euro und 470 Mio. Euro auf einen Wert von über 490 Mio. Euro erhöht. Die neue Schätzung des Analysten liege bei 496 Mio. Euro.Das Gewerbeportfolio von Aroundtown sei zum Halbjahr auf 16,2 Mrd. Euro angewachsen. In den ersten sechs Monaten seien rund 1,2 Mrd. Euro an neuen Objekten übernommen und für weitere rund 1,3 Mrd. Euro wurden bereits Verträge unterschrieben worden. Bisher seien in 2019 4,6 Mrd. Euro an frischem Kapital aufgenommen worden. Der EPRA NAV je Aktie habe sich in den sechs Monaten um 8% (11% unter Dividendenberücksichtigung) von 7,70 Euro auf 8,30 Euro erhöht. Einschließlich Perpetual Notes habe dieser Wert bereits die 10 Euro Marke überschritten und liege bei 10,10 Euro.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihre "buy"-Empfehlung für die Aroundtown-Aktie. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link