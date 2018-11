XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (26.11.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Die im MDAX notierte Aroundtown aus Luxemburg sehe wie ein morscher Koloss aus. Das auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und den Niederlanden spezialisierte Unternehmen sei seit 2015 am Kapitalmarkt und habe eine eindrucksvolle Story hingelegt, aktuell 8,2 Mrd. Euro Börsenwert. Die Analystengilde jubele, die Coverage sei beeindruckend und die Großbanken würden in ihren Kurszielen im Mittel bei 9 Euro je Aktie liegen. Also hier bei 7,75 Euro weiter kaufen? Nun ja, wer rein technisch auf Bullenaktien ohne großes Nachdenken setze, könne dabei sein - die Aktie pendle um das Allzeithoch. Wer nachdenke, werde vorsichtig, denn der Himmel sei am Aktienmarkt noch nie die Basis für sichere Kursgewinne, sondern lediglich das Plateau für Kursabstürze gewesen. Das könnte bei der sehr zinssensiblen Aroundtown dann der Fall sein, wenn die Investoren aus dem rund 65% umfassenden Streubesitz die Lust an der Story verlieren und an Gewinnmitnahmen denken würden.Am Bondmarkt sei Aroundtown Dauergast, neun Emissionen würden das Kurstableau zieren. Zinsen würden zwischen 1 und 3% offeriert, die Renditen lägen etwas darüber, da fast alle Bonds unter pari notieren würden, Refinanzierungen stünden im Mittel um 2025 an. Auch wenn zinsseitig erstmal Ruhe sei und jüngst wieder Wandelanleihen in gutes Eigenkapital gedreht worden seien, mahne die Bilanz zur Vorsicht. Per 30. Juni habe der NAV je nach Berechnungsmethode zwischen 7 und 8,6 Euro je Aktie betragen, das Immobilienvermögen rund 11,8 Mrd. Euro. In diesem schwindelerregenden Zahlenwerk würden noch 38% der Aktien im Immobilienunternehmen Grand City Property stecken, ebenfalls so eine Art Wunderaktie und eine Schachtel in der Schachtel mit genau gleichen Hebeln für das Zahlenwerk. Je tiefer die Experten im Aroundtown-Zahlenwerk und der Story graben würden, umso stutziger würden sie und würden weitere positive Überraschungen für nicht ausgeschlossen halten. Der eigenen Zahlenlogik folgend, sollten die am 28. November zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen keine negativen Überraschungen liefern.