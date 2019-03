Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



7,48 EUR -4,96% (28.03.2019, 17:35)



7,515 EUR -4,63% (28.03.2019, 17:59)



LU1673108939



A2DW8Z



AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (28.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Höhere Mieten und ein geringerer Leerstand seiner Gebäude hätten dem Unternehmen im vergangenen Jahr zu einem Ergebnissprung verholfen. Trotzdem verliere der MDAX-Titel deutlich an Wert.Aroundtown profitiere schon seit geraumer Zeit vom anziehenden Gewerbeimmobilienmarkt, auf den sich das Unternehmen seit der Abspaltung der Wohnimmobilien-Gesellschaft Grand City Properties fokussiere. In den vergangenen Jahren habe Aroundtown den Wert seines weltweiten Immobilienbestands erheblich steigern können. 2015, dem Jahr des Börsengangs, habe der Wert der Immobilien noch 2,4 Mrd. Euro betragen. Im Berichtszeitraum seien Hotel- und Büroimmobilien im Wert von insgesamt 3,1 Mrd. Euro hinzugekommen. Insgesamt sei das Immobilienvermögen auf 14,2 Mrd. Euro gewachsen (Stand Ende Dezember).Der Konzern fokussiere sich auf Ballungsräume, sei aber auch in mittelgroßen Städten vertreten. In Deutschland etwa besitze Aroundtown Immobilien in Frankfurt am Main, Stuttgart, München und Berlin. In der Hauptstadt habe Aroundtown im vergangenen Jahr u.a. das Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt gekauft. Auch der Hilton-Komplex am Londoner Hyde Park gehöre nun zu den Luxemburgern. Im Gegenzug habe sich Aroundtown von weniger lukrativen Adressen getrennt.DER AKTIONÄR bleibt bei seinem mittelfristigen Kursziel von 8,80 Euro, der Stopp liegt bei 7,05 Euro, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link